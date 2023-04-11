Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку на премьере фильма "Вызов"

Фото: РКК "Энергия"/"Роскосмос"

12 апреля, в День космонавтики, зрители Москвы онлайн смогут увидеть красную ковровую дорожку на премьере фильма Клима Шипенко "Вызов". Корреспондент Лариса Соколова расскажет о съемках космической картины и пообщается с ее создателями.

"Вызов" – первый художественный фильм, некоторые сцены которого были сняты на Международной космической станции. 20 апреля его можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране.

В центре сюжета – женщина-врач, которой предстоит отправиться в космос, чтобы спасти жизнь космонавта. В картине роли сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие известные актеры.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 18:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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