Фото: портал мэра и правительства Москвы//Владимир Новиков

Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил президент, День работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. Путин подчеркнул, что дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни России, в развитии экономики и инфраструктуры страны.

"Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие свое дело", – подчеркнул президент.

Помимо этого Путин отметил, что отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Ранее Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что благодаря их усилиям, пищевая промышленность стала настоящим локомотивом отечественной экономики.