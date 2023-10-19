Райффайзенбанк перестанет принимать рубли на валютные счета через кассы

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В кассах Райффайзенбанка перестанут принимать рубли на валютные счета с 23 октября. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте организации.

"С 23 октября 2023 года в кассах Райффайзенбанка станет недоступно внесение наличных рублей на валютные счета с одновременной конвертацией в иностранную валюту", – сообщается в публикации.

Представители банка объяснили, что новые правила ввели на фоне низкой востребованности услуги. При этом клиенты по-прежнему смогут вносить рубли на рублевые счета любым удобным способом.

Переводить рубли в иностранную валюту можно через онлайн-банк или приложение "Райффайзен Онлайн".

Ранее Центробанк России начал прорабатывать возможность расчетов с дружественными странами в цифровом рубле. В Госдуме отмечали, что для проведения таких расчетов нужна серьезная политическая воля руководства и регуляторов дружественных стран. При этом замминистра финансов России Алексей Моисеев высказывал мнение, что национальная цифровая валюта не предназначена для внешнеторговых расчетов.

Тестирование операций с цифровым рублем началось 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую форму валюты, вошли ВТБ, ГПБ, Киви Банк, МТС Банк, Совкомбанк, Росбанк и другие финансовые организации.



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