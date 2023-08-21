Ситибанк приостанавливает прием долларов и евро в своих кассах

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Ситибанк с 22 августа приостанавливает прием долларов и евро в своих кассах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Вносится следующее изменение в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: с 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты – долларов США и евро", – отметили в пресс-службе.

Ранее Ситибанк ввел комиссию 5% при внесении наличных долларов и евро через кассы кредитной организации. А позже банк отключил возможность любых переводов через интерактивное голосовое меню сервиса CitiPhone.

Между тем с 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием наличных долларов и евро. Также банк повысил до 1% комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей.



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