Райффайзенбанк введет комиссию 50% за входящие переводы в долларах с 1 сентября

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Райффайзенбанк с 1 сентября введет комиссию в 50% за входящие денежные переводы в долларах. Об этом сообщается на сайте банка.

"С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов – физических лиц, а также малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составит 50% от суммы перевода", – говорится в сообщении.

Минимальный размер комиссии при этом составит тысячу долларов, но не более зачисленной суммы. На фоне нововведений клиентам рекомендовали выбирать другие способы получения входящих средств.

Решение о комиссии в банке объяснили изменениями рыночных условий.

С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физических лиц. При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке. Конвертация осуществляется по внутреннему курсу Райффайзенбанка.

