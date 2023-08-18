ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных евро и долларов

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ЮниКредит Банк введет комиссию в размере 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета с 28 августа. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что изменения вносятся в тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка. Помимо этого, возможность приема наличной валюты свыше 100 тысяч согласуется с банком.

С 15 августа комиссию 5% при внесении наличных долларов и евро через кассы взимает Ситибанк. Также с 19 августа станут недоступны все виды переводов в рублях и иностранной валюте через через интерактивное голосовое меню системы автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR).

Помимо этого, Райффайзенбанк с 1 августа приостановил прием наличных долларов и евро, а также повысил комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей.

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