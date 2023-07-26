Райффайзенбанк приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц с 1 августа

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Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием наличных долларов и евро у физических лиц, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты – надежность и защита интересов клиентов", – говорится в сообщении.

При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке. Конвертация осуществляется по внутреннему курсу Райффайзенбанка.

Комиссия за внесение наличных суммой до 200 тысяч рублей через кассы с 1 августа составит 1%. Минимальный размер суммы, доступной для внесения, составит 300 рублей. Средства в размере более 200 тысяч рублей можно будет вносить на счета без комиссии.

Ранее СМИ сообщили, что 11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать у клиентов доллары и евро через банкоматы. В частности, в одном из них причиной назвали западные санкции, в других ответа на вопрос не дали. При этом возможность вносить валюту на счета в офисах самих банков по-прежнему присутствовала.

