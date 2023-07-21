"Тинькофф Банк" задержал валютные переводы до выяснения влияния американских санкций

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"Тинькофф Банк" задерживает отправку переводов в валюте, поскольку выясняет, как санкции США и Канады повлияют на международные переводы. Об этом сообщается в уведомлении на сайте банка.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов рассказываем на этой странице", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что направления и условия могут меняться. При этом международные переводы по номеру телефона и номеру карты работают как обычно, уточнили в банке.

Ранее "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

До этого Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

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