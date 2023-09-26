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26 сентября, 15:23

Экономика

ЦБ на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж для ряда нерезидентов

Фото: 123RF/peshkova

Банк России на полгода продлил ограничения на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверенных лиц. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в сообщении.

В Центробанке напомнили, что данные ограничения были впервые введены 1 апреля прошлого года.

Ранее регулятор до 9 марта 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Данное решение в ЦБ обосновали действующими в отношении РФ санкциями.

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года

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