26 сентября, 15:23Экономика
ЦБ на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж для ряда нерезидентов
Фото: 123RF/peshkova
Банк России на полгода продлил ограничения на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверенных лиц. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в сообщении.
В Центробанке напомнили, что данные ограничения были впервые введены 1 апреля прошлого года.
Ранее регулятор до 9 марта 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Данное решение в ЦБ обосновали действующими в отношении РФ санкциями.
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года
Читайте также