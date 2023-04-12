В ЦБ заявили о невозможности отмены мер валютного контроля в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмена мер валютного контроля в РФ в настоящее время не представляется возможной, поскольку они защищают страну от давления санкций. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Комментируя возможные риски оттока капитала на фоне ограничений, она отметила, что решения регулятора затрагивают не потерянные для российской экономики деньги, хранящиеся за рубежом, а те средства, которые позволяют ей обслуживать внешнеторговые операции.

"Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается. Именно поэтому валютный контроль должен и защищать от санкционного давления и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности", – цитирует ее ТАСС.

Набиуллина также высказалась относительно курса российской валюты. По ее словам, если в прошлом году рубль позволял сдерживать рост цен, то теперь его курс будет иметь проинфляционный характер. Кроме того, на рост инфляции будет влиять затрудненный санкциями экспорт, добавила она.

Ранее Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж. Так, граждане РФ и резиденты из дружественных стран в течение месяца могут переводить в иностранные банки не более миллиона долларов США или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте.



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