ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

Граждане России и физические лица – резиденты из дружественных стран могут в течение месяца переводить на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов США в месяц. Физические лица – нерезиденты, работающие в России, вправе переводить за рубеж средства в размере зарплаты. Таким правом обладают представители как дружественных, так и недружественных стран.

Продлевается запрет на перевод средств за рубеж для физлиц – нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

До этого ЦБ РФ продлил до 9 сентября текущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Однако сохранил все действующие лимиты на выдачу средств гражданам и юридическим лицам.

Для банков также продлили на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче средств со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно будет получить в рублях.

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