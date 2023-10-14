Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минкультуры РФ объявило имена лауреатов премии лучшие преподаватели в области музыкального искусства. В конкурсе приняли участие 565 человек, сообщил Сергей Собянин.

Среди обладателей премии присутствуют представители более 50 регионов РФ. В числе победителей состоят 15 преподавателей столичных школ, колледжей и института искусств.

"Специальная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: авторским методикам, внедренным в образовательный процесс, результатам обучения учеников и участию в качестве исполнителя в творческих мероприятиях", – указал мэр.

Всего учителям детских школ вручили 100 премий по 500 тысяч рублей, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов получили по 1 миллиону рублей.

По словам градоначальника, 10 лауреатов являются сотрудниками столичных школ искусств, включая детские школы имени М.А. Балакирева, Н.Г. Рубинштейна, В.В. Крайнева, детские музыкальные школы имени С.И. Танеева и Йозефа Гайдна, Московскую городскую объединенную детскую школу искусств "Сокольники", детские школы искусств "Вдохновение" и "Родник".

В частности, лауреатами были названы преподаватели Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

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