В Совфеде поддержали проведение церемоний с поднятием флага РФ в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию Дмитрий Василенко считает правильной идею введения церемоний поднятия флага и исполнения гимна РФ в детских садах. Об этом он сообщил РИА Новости.

Подобная инициатива обсуждалась в ходе заседания дискуссионного клуба молодежного парламента в Законодательном собрании Вологодской области.

"Если бы такая инициатива была, я бы ее поддержал", – сказал Василенко.

По его словам, дети, которые готовятся к первому классу, должны знать, как выглядит российский флаг, как звучит государственный гимн, а также располагать информацией о фамилии, имени и отчестве президента страны.

При этом инициатива о проведении церемоний в детских садах пока не рассматривается, добавил сенатор.

Ранее в Госдуме предложили в зимнее время начинать уроки в школах на час позже. С инициативой выступил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. По его мнению, это позволит школьникам высыпаться, что в свою очередь окажет положительное влияние на их память.



В России изменится модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи