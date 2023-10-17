Быть учителем: нужно ли разрешить осужденным за тяжкие преступления в РФ преподавать

В Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия позволит россиянам с погашенной судимостью по тяжким и особо тяжким статьям работать преподавателями. Для этого депутаты предлагают скорректировать Трудовой кодекс (ТК) РФ. Условием для устройства таких граждан в образовательной сфере станет безупречное поведение на протяжении более 10 лет после освобождения. Рассказываем подробности.



Преподаватель с судимостью

Законопроект, который позволит россиянам с погашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, был внесен на рассмотрение Госдумы 16 октября. Документ подготовили депутаты от "Единой России". Парламентарии планируют внести изменения в Трудовой кодекс РФ, который сегодня не допускает устройство подобных граждан в образовательной сфере.

Если законопроект примут, они получат право заниматься педагогической деятельностью при условии безупречного поведения на протяжении более 10 лет после освобождения. Исключение составят только осужденные за убийство, а также преступления против половой неприкосновенности и свободы детей. Предполагается, что каждое заявление на трудоустройство будут рассматривать региональные комиссии по делам несовершеннолетних.

Примечательно, что правовое управление Госдумы в своем заключении к законопроекту обратило внимание на решения Конституционного суда РФ. Последний уже проверял Трудовой кодекс и постановил, что запрет на преподавание для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления не нарушает принцип соразмерности.

"Поскольку на современном этапе развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление лица, совершившего преступление, таким образом, чтобы исключить возможность рецидива", – сказано в ответе правового управления Госдумы.



Спорный вопрос

Законопроект является спорным, заявила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Мое мнение, основанное на личном опыте, – не стоит принимать такое решение. Да, понятно, что жизнь одна, что человек может оступиться и исправиться. Но в этом случае мы затрагиваем общественно значимые отношения – воспитание ребенка", – подчеркнула она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Учитель – благороднейшая профессия. Быть педагогом может только человек с кристально чистой репутацией. Именно поэтому в трудовом законодательстве предусмотрены особые условия для увольнения, например, педагогических работников – это аморальное поведение.

Депутат добавила, что для социализации бывших заключенных по закону действует квотирование рабочих мест. "В отдельных регионах квота серьезная. Но это те профессии, которые не влияют на воспитание ребенка", – отметила Бессараб.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец заявила, что людям с криминальным прошлым необходимо давать шанс. Об этом сообщает телеканал "360". Однако омбудсмен уточнила, что исключением являются те, кто совершил тяжкие насильственные действия. Если же опыт осужденного не навредит детям, то его можно допускать до работы с ними, добавила она.

"Тем более что этот человек может быть потрясающим профессионалом в своей сфере, для общества его опыт и знания могут быть очень полезными. В обучении человек раскрывается и может сделать очень много доброго, полезного и хорошего", – объяснила Волынец.

По словам омбудсмена, многие выдающиеся фигуры имели криминальное прошлое. Если бы их "списали в утиль", то общество не досчиталось бы талантливых граждан, которые в том числе работали и с детьми, заключила Волынец.

