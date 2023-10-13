Российские репетиторы начали использовать нейросети в своей работе

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Российские репетиторы стали применять нейросети в своей работе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Профи".

По данным проведенного опроса, 69% репетиторов положительно относятся к онлайн-формату обучения, еще 22% не видят никакой разницы. Лишь 8% преподавателей хотят заниматься с детьми офлайн.

Говоря о современных технологий в обучении, почти 85% респондентов отметили, что используют сервисы для видеоконференций, еще 83% переписываются с учениками в мессенджерах. Календарями пользуются 30,5% репетиторов, нейросети в своей работе начали применять 14,6% опрошенных.

Также более половины (50,2%) российских преподавателей чаще всего используют новые технологии, считая их практичными, а 28,3% респондентов ответили, что любят тестировать новые инструменты и с интересом наблюдают за развитием технологий.

Если сравнивать работу в онлайн- и офлайн-форматах, то 46,7% респондентов ответили, что их устраивает удаленный формат, лишь 5,9% заявили, что не работают дистанционно. Среди причин, по которым репетиторы отдают предпочтение офлайн-занятиям, респонденты назвали желание лично общаться с людьми (40,8%), лучшую концентрацию внимания у учеников (36%), привычку проводить уроки очно (8%).

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку учителям за выслугу лет от 10 до 120% от размера оклада. Соответствующее письмо она направила Михаилу Мишустину.

Депутат уточнила, что, по последним социологическим исследованиям, число учителей, которых не устраивает размер зарплаты, остается высоким. В прошлом году недовольны оплатой труда были 46% педагогов, это на 5% больше, чем в 2021 году.

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