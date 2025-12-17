Форма поиска по сайту

17 декабря, 05:11

Общество

Продажа алкоголя в общепитах дворов Подмосковья будет ограничена с 1 марта

Фото: depositphotos/Sonar

В подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, ограничат продажу алкоголя до двух часов в день – с 13:00 до 15:00. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что ранее Мособлдума уже установила похожие ограничения для магазинов. С 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и не дальше 30 метров от дороги.

Кроме того, с 1 сентября запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах с 23:00 до 08:00 – исключение сделано только для ресторанов.

Брынцалов рассказал, что после нововведений более 1,2 тысячи торговых точек уже прекратили продажу слабоалкогольной продукции. По мере завершения срока действия лицензий продажу алкоголя прекратят еще свыше 1,3 тысячи магазинов.

"Наш приоритет – это безопасность и покой жителей. Ключевым сигналом для нас стали обращения граждан, которые депутаты фракции "Единая Россия" получали в ходе встреч и приемов. Люди устали от шумных компаний во дворах, пустых бутылок на детских площадках", – приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее сообщалось, что розничная продажа алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с января по ноябрь 2025 года снизилась на 9,8%, до 181,99 миллиона декалитров.

В целом продажи крепких напитков с содержанием спирта выше 9% снизились на 1%, до 107,38 миллиона декалитров, а продажи слабого алкоголя упали на 87,6%, до 1,45 миллиона декалитров.

В начале декабря маркетплейс Ozon ограничил продажу конфет с алкоголем для пользователей младше 18 лет. По информации СМИ, школьники массово скупали "конфеты-рюмки" с крепким алкоголем на маркетплейсах.

