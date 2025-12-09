Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:01

Общество

Маркетплейс Ozon ограничил продажу конфет с алкоголем

Фото: 123RF.com/vodolej

Конфеты с алкоголем стали недоступны для покупки пользователям Ozon младше 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Некоторые телеграм-каналы ранее сообщали, что школьники стали массово скупать "конфеты-рюмки" с крепким алкоголем. Шоколадные бутылки и их аналоги подростки заказывали на маркетплейсах.

"По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит, их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей – наш приоритет", – прокомментировали в Ozon.

В маркетплейсе добавили, что на витрину допускаются только те товары, которые разрешены российскими законами. Поэтому руководство площадки следит за всеми ограничениями и требованиями, оперативно внося нужные изменения.

Ранее общественник Павел Болоянгов обратился к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и потребовал срочно запретить свободную продажу сладостей, содержащих алкоголь.

Он отмечал, что граждане не должны иметь доступ к такой продукции на маркетплейсах и в сетевых гипермаркетах. Общественник считает, что это "хитрая комбинация" и "завуалированный оборот алкоголя".

