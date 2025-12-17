Фото: ТАСС/Александр Казаков

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира, однако их взгляды на окончание конфликта различаются. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

Кроме того, добавил политик, европейские лидеры продолжают "нашептывать на ухо" Зеленскому, что будут помогать ему, если тот продолжит боевые действия. Однако проблема заключается в том, что у Европы уже не осталось каких-либо ресурсов.

Белорусский лидер предупредил, что в случае продолжения эскалации украинский конфликт может перерасти в глобальный и это может "тяжело закончиться для Европы и для мира". В связи с этим Лукашенко призвал "потушить конфликт", пока это еще возможно.

В рамках интервью Лукашенко также заявлял, что затягивание конфликта грозит тем, что Украина в ее нынешнем виде может просто перестать существовать. По его мнению, боевые действия будут продолжаться, пока на Украине не возобладают силы, способные вынудить Зеленского пойти на мир.

В МИД РФ сообщали, что решение украинского кризиса уже "на пороге". В ведомстве подчеркнули, что Москва была вынуждена начать СВО, так как события развивались "в очень неправильном направлении". Однако теперь, после ужасных трагедий и ситуаций в других местах, многие в мире, включая США, начали "рассматривать альтернативу".