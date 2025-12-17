Форма поиска по сайту

01:24

Политика

Лукашенко заявил, что продолжение конфликта грозит исчезновением Украины

Фото: kremlin.ru

Затягивание украинского конфликта грозит тем, что Украина в ее нынешнем виде может просто перестать существовать. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

Он выразил уверенность, что российская сторона побеждает в текущем конфликте. При этом боевые действия будут продолжаться, пока на Украине не возобладают силы, способные вынудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на мир.

Кроме того, добавил Лукашенко, многое зависит от позиции президента США Дональда Трампа.

"Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет", – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что конфликт на Украине неизбежно закончится миром. Однако урегулирование ситуации зависит не только от Трампа и Соединенных Штатов. Белоруссия также граничит с этим конфликтом, и Минску небезразлично дальнейшее развитие событий в этом вопросе, отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что в преддверии саммита России и США на Аляске он советовал Трампу договориться с Москвой по мирному урегулированию на Украине. При этом Лукашенко предупреждал американского коллегу, что в этом вопросе предстоит настроиться на тяжелую работу, так как решить конфликт с наскока не получится.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Он длился около двух часов. Зеленский назвал прошедшие переговоры продуктивными, но непростыми.

Россия выступает за достижение мира, а не временного перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению конфликта, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что перед организацией нового раунда переговоров по Украине необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей Евросоюза.

Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине

