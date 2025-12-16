Юрист Кваша: ужесточение требований к МФО приведет к росту скрытой закредитованности

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к микрофинансовым организациям (МФО). Как введение новых ограничительных мер повлияет на закредитованность населения, разбиралась Москва 24.

Один крупный займ в руки

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к микрофинансовым организациям. Документ вводит как меры защиты заемщиков-физлиц от неподъемной долговой нагрузки, так и меры поддержки малого бизнеса, значительно повышая лимиты доступного финансирования.

Ключевым изменением для граждан становится снижение допустимой переплаты по микрозаймам с текущих 130% до 100%, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На практике это означает, что общая сумма всех выплат заемщика, включая проценты, комиссии, штрафы и пени, ни при каких условиях не сможет превышать двукратный размер первоначального долга.

Для борьбы с многократным закредитованием вводится принцип "один дорогой микрозайм в одни руки". Его внедрение будет поэтапным: с октября 2026 года МФО смогут выдать одному клиенту не более двух займов с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 200% годовых, уточнил депутат.





Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку С апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

Закон также устанавливает "период охлаждения". С 1 января 2027-го МФО будет запрещено заключать с физическим лицом новый договор займа в течение четырех дней после полного погашения предыдущего кредита, если его ПСК превышала 100%.

Параллельно закон стимулирует кредитование малого и среднего бизнеса. Максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается в три раза – с 5 до 15 миллионов рублей.

В пояснительной записке отметили, что повышение лимита, не менявшегося с 2018 года, необходимо для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию, развития внутреннего рынка капитала и удовлетворения потребностей МФО.

Ранее стало известно, что за первые десять месяцев 2025 года объем выданных в России потребительских кредитов сократился почти вдвое – на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего было выдано 16 миллионов кредитов на сумму 2,53 млрд рублей, при этом средний размер займа вырос на 6%, достигнув 160,4 тысячи рублей.

Как пояснял Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота, на снижение повлияли высокие процентные ставки и осторожность банков в отношении заемщиков, особенно не имеющих зарплатного проекта или отдающих более 40% дохода на обслуживание долгов.

Борьба с закредитованностью

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам юриста управляющего партнера консалтингового бюро Дмитрия Кваши, ужесточение регулирования кредитного рынка может снизить официальные показатели выдачи займов, так как банки и МФО станут чаще отказывать клиентам с высокой долговой нагрузкой. В то же время одним из последствий может стать рост неофициальной, скрытой закредитованности пояснил он в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Однако сама потребность в деньгах у этих граждан никуда не исчезнет. Поскольку легальные источники кредитования станут для них недоступны, они с высокой вероятностью начнут обращаться к альтернативным каналам: частным займам и неофициальным микрофинансовым организациям, действующим в теневом секторе.

При этом условия в нелегальном поле значительно жестче: ставки выше, требования к залогу серьезнее, а риски для заемщика – существеннее, уточнил он. Кроме того, методы взыскания долга у неофициальных кредиторов, как правило, намного более агрессивны, чем у регулируемых финансовых институтов.

"Таким образом, хотя на бумаге статистика может улучшиться, реальная ситуация способна усугубиться. Закредитованность не исчезнет – она может сместиться в нелегальную сферу, где контроль со стороны государства отсутствует, а риски для финансового и личного благополучия граждан могут возрасти", – заключил юрист.

В то же время экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 отметил, что ужесточение регулирования МФО направлено на решение системных проблем рынка. Цель мер – попытка сдержать рост закредитованности, который зачастую ведет к долговым ловушкам и увеличению числа банкротств среди населения.

"Это не первые принятые меры, все они логично встраиваются в последовательную политику по снижению долговой нагрузки. Среди них и постоянное ужесточение требований к коэффициенту долговой нагрузки (соотношение платежей по кредитам к доходу), и введение лимитов на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой", – уточнил эксперт.

Благодаря этим правилам банки отказывают в кредитах тем, кто не может качественно управлять своими долгами, что уже привело к снижению закредитованности в наиболее проблемных сегментах, пояснил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Теперь аналогичные требования распространяются на микрофинансовые организации. Такие шаги справедливы и своевременны, поскольку защищают заемщиков от спирали долгов и в конечном итоге укрепляют стабильность самих МФО.

"Для предпринимателей и юридических лиц, напротив, лимиты кредитования повышены. Это оправданно, поскольку малому бизнесу часто нужны быстрые деньги для кассовых разрывов, а процедура получения кредита в МФО проще и оперативнее, чем в банках. Практика показала, что бизнес нуждается в таких инструментах", – уточнил экономист.

В то же время принятые ранее меры, по словам эксперта, уже демонстрируют эффект: долговая нагрузка у наиболее закредитованных категорий населения снижается.

"Однако работа продолжается – это лишь одно из направлений комплексной политики. Также важны меры по борьбе с мошенничеством и развитие финансовой грамотности, включая инструменты вроде "самозапрета" на кредиты, который уже оформили миллионы граждан", – добавил Масленников.

Все это в совокупности формирует систему, призванную сделать кредитование более управляемым и ответственным, защищая интересы как заемщиков, так и финансовой системы в целом, заключил он.