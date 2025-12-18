Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

Фото: телеграм-канал "Минпромторг Хабаровского края"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал президенту США Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

По информации ведомства, деликатес был произведен в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Спецпосланник США попробовал этот продукт на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с Владимиром Путиным.

В министерстве отметили, что икра произвела на Уиткоффа большое впечатление, что ему презентовали целый ящик деликатеса, который он отвез американскому президенту.

Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер приняли участие в переговорах с Путиным, помощником российского лидера Юрием Ушаковым и гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Во время беседы стороны обсудили мирный план по Украине. По словам президента РФ, Москва может согласиться с некоторыми пунктами, однако отдельные позиции вызывают критику.

Трамп назвал состоявшиеся переговоры хорошими, а Путин счел их необходимыми.

Позднее сообщалось, что российская и американская делегации могут провести переговоры по Украине 20 и 21 декабря в Майами. Предположительно, в консультациях примут участие Дмитриев, Уиткофф и Кушнер.