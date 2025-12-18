Форма поиска по сайту

18 декабря, 08:59

Город

Участок газопровода реконструирован в Косино-Ухтомском районе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Участок газопровода протяженностью более 2,3 километра был реконструирован в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Работы проводились на Златоустовской улице в период с июня по октябрь 2025 года. В ходе реконструкции были использованы отечественные материалы, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности и экологичности.

В результате удалось заменить устаревшие стальные трубы на новые полиэтиленовые, которые отличаются высокой прочностью, герметичностью, устойчивостью к коррозиям и перепадам температур.

Во время реконструкции был применен метод открытой прокладки, благодаря чему специалистам АО "Мосгаз" удалось оперативно провести работы на данном участке. Помимо этого, у потребителей не отключалось газоснабжение.

Ранее завершилась модернизация газорегуляторного пункта "Силикатный", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалисты возвели новый корпус и установили газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час. Оборудование имеет высокую надежность и низкий уровень шума. Кроме того, специалисты модернизировали подводящие газопроводы, распределительные сети и системы газопотребления.

"Новости дня": новый газопровод построят в Москве

