18 декабря, 08:59Город
Участок газопровода реконструирован в Косино-Ухтомском районе
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Участок газопровода протяженностью более 2,3 километра был реконструирован в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.
Работы проводились на Златоустовской улице в период с июня по октябрь 2025 года. В ходе реконструкции были использованы отечественные материалы, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности и экологичности.
В результате удалось заменить устаревшие стальные трубы на новые полиэтиленовые, которые отличаются высокой прочностью, герметичностью, устойчивостью к коррозиям и перепадам температур.
Во время реконструкции был применен метод открытой прокладки, благодаря чему специалистам АО "Мосгаз" удалось оперативно провести работы на данном участке. Помимо этого, у потребителей не отключалось газоснабжение.
Ранее завершилась модернизация газорегуляторного пункта "Силикатный", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.
Специалисты возвели новый корпус и установили газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час. Оборудование имеет высокую надежность и низкий уровень шума. Кроме того, специалисты модернизировали подводящие газопроводы, распределительные сети и системы газопотребления.
"Новости дня": новый газопровод построят в Москве