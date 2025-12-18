Тело погибшего в одинцовской школе мальчика отправили на родину

Фото: Москва 24

Тело мальчика, погибшего при нападении на школу в Одинцовском округе, отправили на родину – в Таджикистан. Об этом сообщает RT со ссылкой на подмосковного детского омбудсмена Ксению Мишонову.

"Так решила его мама. Похоронят его рядом с отцом. Комилджон с тюркского – доблестный воин. <...> Светлая память тебе, наш маленький доблестный воин", – сказала она.

Нападение на одинцовскую школу произошло утром 16 декабря. Один из учеников напал с ножом на охранника и распылил перед ним газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика. Ребенок скончался, а охранника госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признался в содеянном.

Спустя время в школе нашли муляж взрывного устройства. Правоохранители изъяли предметы, с которыми фигурант пришел в учреждение, а также провели обыски по его месту жительства.

Следствие потребовало арестовать подростка. Заседание суда может пройти в закрытом режиме, так как в деле фигурирует личная информация несовершеннолетних.