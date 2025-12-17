СК потребует арестовать напавшего на школу в Одинцове подростка

Фото: Москва 24

Следствие потребует арестовать подростка, напавшего на школу в подмосковном Одинцове, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что ходатайство об избрании меры пресечения 15-летнему нападавшему планируется направить в один из столичных судов. Он также предположил, что заседание суда может пройти в закрытом режиме, поскольку в деле фигурируют личные данные несовершеннолетних.

О нападении на одинцовскую школу стало известно 16 декабря. Один из учеников напал с ножом на охранника и распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика. В результате ребенок скончался. Охранника доставили в больницу с ножевым ранением и химическим ожогом лица.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признал вину.

Позднее сообщалось, что в школе был обнаружен муляж взрывного устройства. Правоохранители изъяли предметы, с которыми нападавший пришел в школу, а также провели обыски по месту его жительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал случившееся запредельной жестокостью. Он подчеркнул, что власти региона предложат помощь семье погибшего мальчика.

