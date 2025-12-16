Форма поиска по сайту

16 декабря, 13:31

Происшествия

Губернатор Подмосковья назвал нападение на одинцовскую школу запредельной жестокостью

Фото: Москва 24

Нападение на школу в поселке Горки-2 в Одинцовском округе – это ужасная, запредельная жестокость. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Родители, читая эти новости, чувствуют страх за своего ребенка, сказал глава региона. По его словам, невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего ученика.

"Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь", – уточнил он.

Воробьев назвал случившееся настоящей трагедией. Он счел необходимым проанализировать все, что к ней привело, и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.

"Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем, как публиковать видео с места трагедии – важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи", – подчеркнул губернатор.

В разговоре с телеграм-каналом SHOT председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ЧП в школе стало для нее большой трагедией. Она выразила соболезнования семье погибшего ученика.

Парламентарий указала, что нападение можно было предотвратить: подросток делился своими переживаниями с учителем, однако до руководства школы и родителей ребенка информация не дошла. Она обвинила администрацию образовательного учреждения в бездействии.

"Это история психологического неблагополучия, у нас формально присутствует психолог в школе. Если школьник одноклассникам рассылал сообщения – неужели было непонятно, что он находится в группе риска и совершенно очевидно нуждался во внимании, чтобы изолировать его и понять, что с ним происходит", – пояснила Останина.

Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно, подросток напал с ножом на охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранник госпитализирован. Помимо ножевого ранения, он получил химический ожог лица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Он признал свою вину.

Детям и взрослым окажут помощь после ЧП, заверила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она также призвала воздержаться от публикации неподтвержденных сведений.

Напавший на школу в Подмосковье ученик пронес туда нож и газовый баллончик

