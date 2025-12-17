Форма поиска по сайту

17 декабря, 16:59

Политика

РФ выразила соболезнования Таджикистану из-за гибели ребенка в Одинцове

Фото: Москва 24

МИД России выразил соболезнования Таджикистану из-за гибели ребенка при нападении на школу в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

Дипломат подчеркнула, что Москва предложила свою помощь республике. Захарова отметила, что РФ руководствуется принципом взаимной поддержки, присущем стратегическому партнерству и союзничеству с Таджикистаном.

Любая жизнь имеет высочайшую ценность вне зависимости от гражданства или национальной принадлежности, уверена представитель МИД. По ее словам, РФ сделает все для объективного и беспристрастного расследования.

Нападение на школу в поселке Горки-2 в Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно установлено, что подросток напал на охранника с ножом и распылил перед ним газовый баллончик. Затем он ударил ножом 10-летнего ученика, из-за чего тот скончался. Охранник получил химический ожог лица и ножевое ранение.

По данным СМИ, нападавший мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения. По факту нападения на школу возбудили уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Подросток признал свою вину.

В подмосковной школе ученик напал на детей и сотрудников с ножом

