Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 13:54

Происшествия

Ученица школы в Одинцове назвала напавшего с ножом тихим ребенком

Фото: Москва 24

Подросток, напавший с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа, со стороны казался тихим. Об этом телеканалу "360" заявила учащаяся учебного заведения.

"Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить", – сказала она.

Девочка уточнила, что в момент нападения она с подругой шла на второй урок в школу, когда им навстречу выбежал ученик и сказал не заходить внутрь.

"Мы в это не поверили и зашли. Стояли в раздевалке, пока не прибежала учительница. Пошли на третий этаж, было очень страшно. Не знали, что будет дальше", – рассказала собеседница телеканала.

По ее словам, удалось забежать в открытый кабинет и забаррикадировать дверь. Ученик с ножом, уточнила она, ходил по коридору, "вроде к кому-то ломился в дверь".

"Просидели в кабинете около часа, за нами пришла девушка из полиции, быстро спустились вниз", – заключила она.

О нападении на одинцовскую школу стало известно 16 декабря. Предварительно, один из учеников напал с ножом на охранника и распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранника доставили в больницу с ножевым ранением и химическим ожогом лица.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признал вину в преступлении.

Случившееся губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал запредельной жестокостью. В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина обвинила администрацию школы в бездействии, поскольку, с ее слов, подросток делился своими переживаниями с учителем, но до директора и родителей информация не дошла.

Напавший на школу в Подмосковье ученик пронес туда нож и газовый баллончик

Читайте также


происшествия

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика