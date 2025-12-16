16 декабря, 13:54Происшествия
Ученица школы в Одинцове назвала напавшего с ножом тихим ребенком
Фото: Москва 24
Подросток, напавший с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа, со стороны казался тихим. Об этом телеканалу "360" заявила учащаяся учебного заведения.
"Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить", – сказала она.
Девочка уточнила, что в момент нападения она с подругой шла на второй урок в школу, когда им навстречу выбежал ученик и сказал не заходить внутрь.
"Мы в это не поверили и зашли. Стояли в раздевалке, пока не прибежала учительница. Пошли на третий этаж, было очень страшно. Не знали, что будет дальше", – рассказала собеседница телеканала.
По ее словам, удалось забежать в открытый кабинет и забаррикадировать дверь. Ученик с ножом, уточнила она, ходил по коридору, "вроде к кому-то ломился в дверь".
"Просидели в кабинете около часа, за нами пришла девушка из полиции, быстро спустились вниз", – заключила она.
О нападении на одинцовскую школу стало известно 16 декабря. Предварительно, один из учеников напал с ножом на охранника и распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранника доставили в больницу с ножевым ранением и химическим ожогом лица.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признал вину в преступлении.
Случившееся губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал запредельной жестокостью. В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина обвинила администрацию школы в бездействии, поскольку, с ее слов, подросток делился своими переживаниями с учителем, но до директора и родителей информация не дошла.
