Ученица школы в Одинцове назвала напавшего с ножом тихим ребенком

Фото: Москва 24

Подросток, напавший с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа, со стороны казался тихим. Об этом телеканалу "360" заявила учащаяся учебного заведения.

"Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить", – сказала она.

Девочка уточнила, что в момент нападения она с подругой шла на второй урок в школу, когда им навстречу выбежал ученик и сказал не заходить внутрь.

"Мы в это не поверили и зашли. Стояли в раздевалке, пока не прибежала учительница. Пошли на третий этаж, было очень страшно. Не знали, что будет дальше", – рассказала собеседница телеканала.

По ее словам, удалось забежать в открытый кабинет и забаррикадировать дверь. Ученик с ножом, уточнила она, ходил по коридору, "вроде к кому-то ломился в дверь".

"Просидели в кабинете около часа, за нами пришла девушка из полиции, быстро спустились вниз", – заключила она.

О нападении на одинцовскую школу стало известно 16 декабря. Предварительно, один из учеников напал с ножом на охранника и распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранника доставили в больницу с ножевым ранением и химическим ожогом лица.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признал вину в преступлении.

Случившееся губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал запредельной жестокостью. В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина обвинила администрацию школы в бездействии, поскольку, с ее слов, подросток делился своими переживаниями с учителем, но до директора и родителей информация не дошла.