16 декабря, 13:27

Происшествия

Пострадавшие при нападении в школе в Одинцове дети доставлены в центр Рошаля

Фото: Москва 24

Пострадавшие при нападении в школе в Одинцове ученики доставлены в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, врачи оказывают им необходимую помощь.

"Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой, которая навестит ребят", – написала Львова-Белова.

Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и выразила соболезнования родителям погибшего ребенка.

Нападение на школу в подмосковном Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно, подросток напал на охранника с ножом, распылил газовый баллончик, а затем ранил ножом 10-летнего ученика, отчего тот скончался. Охранник, помимо ножевого ранения, получил химический ожог лица. Он был доставлен в больницу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, предполагаемого нападавшего задержали сотрудники полиции. На месте продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отец напавшего на школу подростка узнал о случившемся из СМИ. Он заявил, что не знает никаких подробностей и едет в отделение к сыну.

В свою очередь, Мишонова заявила, что детям и взрослым будет оказана необходимая помощь и поддержка.

