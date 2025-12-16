Синоптик Ильин спрогнозировал интенсивные снегопады в Москве с 23 декабря

Температура в столичном регионе в ближайшие дни будет на 6–7 градусов выше климатической нормы, сообщили синоптики. О том, стоит ли ждать возвращения в город снега и морозов, разбиралась Москва 24.

Сдвиг морозов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Теплый фронт, приближаясь с запада, сегодня продолжит сдвигать морозы за восточные границы Подмосковья, и к финалу суток вся территория столичного региона перейдет в зону оттепелей. Сопровождать перемещение фронтального раздела будут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и локальные гололедные явления", – отметил синоптик в своем телеграмм-канале.

Однако ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва" подчеркнула, что в ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит.

Кроме того, преобладающей температурой ночью будут значения от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем – от минус 1 до плюс 4.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Ветер уже сменится на более теплый юго-западный и западный. Погоду будет определять северная периферия антициклона с юга.

О продолжении потепления в столичном регионе заявил и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, зафиксировав в своем телеграм-канале значение минус 2,1 на столбике термометра.

"Зима, можно сказать, в нокдауне на этой неделе будет находиться, но есть надежды на финальные дни декабря, когда все-таки придут нормальные зимние морозы и снега навалит так, чтобы под Новый год все было как положено при русской зиме", – сказал Тишковец.

"Погода для начала ноября"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

При этом нынешнее потепление обусловлено приближением циклона. Как подчеркнул в разговоре с Москвой 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столица окажется на его восточной периферии.

По словам специалиста, в этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада. Это означает начало оттепели, которая продлится до конца недели, сказал синоптик.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Уже сегодня температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса, а в отдельных районах Москвы возможен ледяной дождь. Это явление возникает, когда снежинки тают в более теплом слое воздуха на высоте 1 000–1 500 метров, а затем замерзают в холодном приземном слое, покрывая поверхность тонким слоем льда. Такие условия создают повышенную опасность гололеда и сильной скользкости, особенно во дворах и на пешеходных зонах, где реагенты применяются менее активно.

В целом погода в ближайшие дни, по словам эксперта, будет "однообразная и скучная".

"До третьей декады месяца (до 20-го числа) прогнозируется облачность, слабый западный или юго-западный ветер и температуры, близкие к нулевой отметке: ночью от 0 до минус 2 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов в столице и до плюс 3 градусов по области. Небольшие осадки возможны, преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – пояснил он.

Такой температурный фон, превышающий норму на 6–7 градусов, характерен скорее для начала ноября. Таким образом, можно сказать, что погода отстает от климатического календаря почти на полтора месяца, отметил Вильфанд.

Что касается снежного покрова, который сформировался ранее, то он составляет всего 1–3 сантиметра и является неустойчивым. Поэтому, по словам эксперта, скорее всего растает или превратится в кашу.

"По предварительным расчетам, вероятность понижения температуры до отрицательных значений существует на следующей неделе, но резких изменений пока не ожидается", – добавил Вильфанд.

Однако возможность встретить Новый год по-зимнему все же существует. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что к этому времени ожидается смена погодной фазы.



Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В середине третьей декады декабря начнется новый этап похолодания. Днем температура будет колебаться от 0 до минус 5 градусов, а ночью – от минус 2 до минус 8 градусов по области. В период примерно с 23 по 26 декабря пройдут достаточно интенсивные снегопады, которые сформируют хороший снежный покров к праздникам. Ожидается, что этот холодный период захватит и новогоднюю ночь.

При этом поверхность земли к этому времени уже будет покрыта устойчивым снежным покровом, заключил Ильин.

