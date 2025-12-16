Оттепель в столичном регионе продлится до конца декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель продлится в столичном регионе как минимум до середины третьей декады декабря, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион вступает в период оттепельной погоды", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее синоптики прогнозировали, что температура днем во вторник, 16 декабря, повысится и достигнет 0–2 градусов тепла. В целом на этой неделе в Москве она окажется на 6–7 градусов выше нормы, показывая до 5 градусов тепла.

Эти значения скорее соответствуют концу октября, отмечали специалисты. При этом следующее похолодание ожидается не ранее 23 декабря. Кроме того, снежный покров в Москве не сохранится до Нового года, уверяли синоптики.

