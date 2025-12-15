Потепление до 5 градусов придет в Москву на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву на этой неделе придет потепление, заявил радио КП научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, предстоящей ночью во вторник, 16 декабря, температура воздуха будет в пределах от минус 7 до минус 10 градусов. Днем она повысится и будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов.

До конца недели температура ожидается на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров будут показывать до 5 градусов тепла.

"Это температура, соответствующая концу октября. Поэтому, естественно, снег, который сейчас радует глаз, он, конечно, растает", – сказал Вильфанд.

Советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин уточнил, что следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

Ночь на понедельник, 15 декабря, в Москве стала самой морозной с начала зимы. На метеостанции ВДНХ воздух охладился до минус 8,2 градуса, в Тушине – до минус 9,3 градуса, в Бутове – до минус 9,4 градуса, а на Балчуге – до минус 7,8 градуса. Эти показатели соответствуют норме декабря, отметил метеоролог Евгений Тишковец.