Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 15:25

Общество

Потепление до 5 градусов придет в Москву на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву на этой неделе придет потепление, заявил радио КП научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, предстоящей ночью во вторник, 16 декабря, температура воздуха будет в пределах от минус 7 до минус 10 градусов. Днем она повысится и будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов.

До конца недели температура ожидается на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров будут показывать до 5 градусов тепла.

"Это температура, соответствующая концу октября. Поэтому, естественно, снег, который сейчас радует глаз, он, конечно, растает", – сказал Вильфанд.

Советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин уточнил, что следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

Ночь на понедельник, 15 декабря, в Москве стала самой морозной с начала зимы. На метеостанции ВДНХ воздух охладился до минус 8,2 градуса, в Тушине – до минус 9,3 градуса, в Бутове – до минус 9,4 градуса, а на Балчуге – до минус 7,8 градуса. Эти показатели соответствуют норме декабря, отметил метеоролог Евгений Тишковец.

Дожди ожидаются в Москве 16 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика