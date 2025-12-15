Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до минус 8,2 градуса, в Тушине – до минус 9,3 градуса, в Бутове – до минус 9,4 градуса, а на Балчуге – до минус 7,8 градуса. Синоптик назвал такие показатели соответствующими норме декабря.

Метеоролог также сообщил, что в Подмосковье 10-градусные морозы наблюдались в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и Подмосковном.

"Самая низкая температура традиционно зафиксирована на местном полюсе холода – в Черустях минус 11,8", – уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что гололедица в Московском регионе сохранится до 21:00 вторника, 16 декабря. В связи с этим действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики не исключали, что до конца декабря в Москве могут фиксироваться оттепели.

