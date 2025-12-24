На елочных базарах Москвы рассказали, как правильно выбрать дерево

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чтобы выбрать качественную новогоднюю ель, нужно прямо на базаре проверить, не осыпается ли она. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на организатора московских елочных базаров Веру Мудрицкую.

По ее словам, не стоит стучать деревом об землю, так как смола на морозе замерзает, из-за чего хвоя будет осыпаться даже с качественной ели. Вместо этого лучше провести рукой по иголкам.

"Лучше аккуратно провести рукой по иголочкам, почувствовать их упругость, распушить ель, после чего выбирать визуально", – отметила она.

Кроме того, хвоя ели будет светлее, если дерево росло в более песочной части леса или поля, а более темный цвет говорит о том, что оно росло в месте с большой густотой деревьев. При этом хвоя сосны будет зеленой, если ее срубили в сентябре. Чем ближе к зимнему сезону, тем желтее будут кончики иголок.

"Это происходит даже с деревом, которое все время растет в лесу, поэтому все наши лесничества начинают рубку деревьев с сентября. Потом их хранят в ангарах, благодаря чему дерево приезжает в Москву зелененькое", – объясняет эксперт.

По словам Мудрицкой, многие граждане покупают домой лапник, то есть ветку хвойного дерева. Но покупателям стоит относиться к такому украшению как к живому цветку. В частности, нужно сделать свежий срез и поставить ветку в воду, благодаря чему она будет радовать своим видом и ароматом гораздо дольше.

"Запах зависит от того, как деревце стоит дома – если в подставке с водой, то запах будет прекрасный хоть до марта месяца. Елочка, например, пьет около литра воды в день", – отметила эксперт.

Если дерево поливать, то оно не засыхает, но именно поэтому его не стоит устанавливать возле батареи – в таком случае ель будет сохнуть от тепла. Для удобства можно приобрести специальную подставку, куда можно установить ствол ели и доливать внутрь воду. По словам эксперта, при соблюдении этих рекомендаций у елей даже начинают распускаться почки.

Всего на улицах Москвы открыты свыше 250 официальных елочных базаров. Больше всего площадок появилось на юго-западе столицы, а за ним следуют Западный и Северный административные округа.

В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии. Также здесь можно купить сосны и лапник. Чтобы найти ближайшую площадку, можно посетить интерактивную карту zima.mos.ru.

