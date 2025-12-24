Павел Дуров пошутил про ориентацию Эммануэля Макрона

Фото: legion-media.com/Hubert Boesl

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил про ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его страницу в Х.

Предприниматель поделился идеями логотипа для своей программы донорства спермы. Он опубликовал фотографию листа бумаги в клетку с заметками и наброском, который был похож на логотип в виде круга с буквами pd. Скорее всего, они отсылают к инициалам самого Дурова.

Один из комментаторов указал, что данная аббревиатура используется во Франции для обозначения людей с нетрадиционной ориентацией (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот", – ответил на это бизнесмен.

Ранее Дуров заявил, что проигнорировал сообщение от Макрона, которое тот ему написал после скандала с выборами в Румынии. Предприниматель указал, что под конец своего второго срока политик делает все больше неправильных выборов и Франция становится слабее.

