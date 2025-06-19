Павел Дуров заявил, что составил завещание

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров составил завещание в связи с рисками, которые могут возникнуть из-за его работы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Le Point.

Предприниматель заявил, что отстаивая свободу, можно нажить себе большое количество врагов. Кроме того, таким образом Дуров хотел бы защитить наследие Telegram.

"Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня", – добавил основатель мессенджера.

Он обратил внимание, что стремится к тому, чтобы его шестеро детей вели обычную жизнь, не будучи привязанными к банковским счетам.

Также в интервью журналу Дуров рассказал, что проигнорировал сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот ему написал после скандала с выборами в Румынии. Предприниматель заявил, что под конец своего второго срока Макрон делает все больше неправильных выборов, и Франция становится слабее.

Ранее Дуров сообщал о вмешательстве стран Европы в выборы в Румынии. Правительство одного из западноевропейских государств оказывало давление и потребовало блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов, уточнял основатель мессенджера.

При этом он не стал раскрывать страну, из которой к нему обратились с требованием, но сопроводил пост эмодзи в виде багета. Дуров отметил, что он категорически отказался блокировать румынские политические каналы.