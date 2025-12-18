Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Архитектурно-художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Основная задача – включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что все проектные решения предварительно согласовали с жителями. Новая подсветка должна подчеркнуть архитектурные особенности зданий, включая постройки сталинской эпохи, современные жилые комплексы и бизнес-центры.

Освещение будет умеренное, теплого или нейтрального оттенка белого цвета. Таким образом, в городе создается единое световое пространство. Подсветка акцентирует внимание на элементах сооружений, не мешая при этом жителям домов.

За последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза. Теперь зданий с архитектурно-художественной подсветкой в городе в четыре раза больше. Сейчас Москву освещают свыше миллиона энергоэффективных светильников.

Художественная подсветка в этом году украсит около 100 объектов Москвы. В столице уже преобразились фасады 50 школ, обновленных в рамках программы "Моя школа", а также культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте. Кроме того, подсветка украсила Живописный мост, новую "Царскую набережную" Москвы-реки и несколько храмов.

