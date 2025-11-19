Свыше 2 тысяч уличных светильников установлены в ТиНАО

Фото: пресс-служба АО "Объединенная энергетическая компания"

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы специалисты установили более 1 тысячи новых опор и свыше 2 тысяч новых светильников, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы уверенно стремимся улучшить жизнь горожан во всех округах и районах. Неважно, выходит человек на работу или отдыхает, прогуливаясь с детьми или домашними питомцами, – главное, чтобы он ощущал себя максимально комфортно, уютно и безопасно", – заявил заместитель технического директора по наружному освещению и архитектурно-художественной подсветке АО "Объединенная энергетическая компания" Денис Крук.

По его словам, качественное освещение не только повышает уровень жизни, но и улучшает настроение.

Наибольшее количество конструкций появилось в районах Вороново – 351 опора и 564 светильника, Краснопахорском (192 опоры и 313 светильников) и Внуково (186 опор и 359 светильников). В зависимости от расположения участка устанавливаются классические или специальные опоры.

При монтаже используются энергоэффективные светодиодные светильники, которые потребляют на 30% меньше электроэнергии, отличаются повышенной долговечностью и простотой в обслуживании и утилизации, отмечает сайт.

Также новые линии освещения появились в деревне Шарапово на объездной дороге к коттеджному поселку Лесной Пейзаж – 2, где установили 21 опору со светильниками.

Кроме того, освещение получил пешеходный маршрут от дома 3, строения 2, на улице Рабочей до пруда в сторону деревни Сатино-Русское. Там установлены 19 опор и 20 светильников. В районе Вороново также появились 32 новые опоры, подчеркивается на сайте.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы реализованы крупные проекты благоустройства. В Нагорном районе благоустроили территорию у Изютинского пруда, создав зоны отдыха и детские площадки, а на Симферопольском бульваре появился современный скейт-парк.