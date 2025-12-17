Эксперт Колганов: лишение тунеядцев пенсии приведет к росту теневой занятости

Лишать пенсий никогда не работавших россиян предложили общественники. Как данная инициатива может повлиять на принципы социального обеспечения и выплаты другим категориям пенсионеров, разбиралась Москва 24.

Кто не работал, тот не ест?

В России необходимо обсудить возможность лишения пенсионных выплат тех граждан, которые ни дня не работали официально в течение жизни. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал общественный деятель Вадим Попов.

По его словам, для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в Конституцию РФ.

"Предлагаю рассмотреть возможность реформы пенсионной системы с целью повышения ответственности граждан за свое будущее. В частности, имеет смысл повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения полной (социальной) пенсии", – пояснил общественный деятель.

Он также подчеркнул, что государству стоит разработать специальные программы поддержки для граждан, не имеющих официального стажа, включая возможности переподготовки и помощь в трудоустройстве.





Вадим Попов общественный деятель В конечном счете мы должны прийти к тому, чтобы граждане, кто за всю жизнь не проработал ни дня, не имели права на пенсию. Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия.

При этом Попов пояснил, что инвалиды и женщины, воспитывающие детей, должны сохранять безусловное право на пенсионное обеспечение независимо от наличия трудового стажа.

В качестве дополнительной меры он предложил стимулировать добровольные пенсионные накопления граждан через налоговые льготы и государственные гарантии сохранности сбережений.

При этом ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для российских пенсионеров ежегодную выплату "Новогодний капитал" в размере 5 тысяч рублей. По данному замыслу, выплата должна производиться до 17 декабря без удержания НДФЛ.

"Тунеядцев" в законах нет

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 высказал негативное отношение к термину "тунеядцы". Он подчеркнул, что, согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсионное обеспечение.

"Закон содержит норму, по которой даже если человек ни дня не работал официально – например, всю жизнь провел в тюрьме или трудился неофициально, – он имеет право на социальную пенсию. При этом возраст ее назначения на 5 лет выше, чем для страховой", – пояснил депутат.

Кроме того, по действующему законодательству любой неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума. Если же размер социальной или страховой пенсии оказывается меньше, производится доплата из бюджета. Это гарантирует минимальный доход для неработающих пенсионеров, напомнил депутат.

"Предложение лишить пенсии какую-либо категорию граждан вызывает серьезные вопросы. Среди получателей социальной выплаты есть те, кто, например, работал, но их зарплаты были небольшими, выплачивались "в конвертах", или были утрачены трудовые документы", – уточнил Нилов.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Достигнув пенсионного возраста, такие граждане не смогли набрать достаточное количество баллов для назначения страховой пенсии, и им была установлена социальная. Я категорически против лишения выплат таких людей.

Он также пояснил, что отмена соцпенсий даже гипотетически не сможет привести к повышению выплат для остальных категорий граждан, поскольку пенсионное законодательство устроено многогранно: для каждой группы действуют свои нормы.

"Повышение пенсий сегодня возможно только через механизм индексации. Все средства на следующий год уже заложены: с 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, с 1 апреля – социальные, в октябре – военные", – резюмировал депутат.

В целом в российском законодательстве отсутствует определение понятия "тунеядство", рассказал в беседе с Москвой 24 заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Кроме того, нет и четких критериев, которые позволят отделить, например, неработающую домохозяйку от тех, кто сознательно уклоняется от труда.

"Поэтому, прежде чем вводить норму, ограничивающую пенсионное обеспечение, необходимо законодательно определить саму суть этого явления и круг лиц, к которым оно может быть применено", – пояснил экономист.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Лишение пенсии – крайне рискованная мера. Она способна привести к формированию целого социального слоя, который в преклонном возрасте останется без средств к существованию и будет вынужден искать любые источники дохода. В таких условиях маловероятно, что все они будут придерживаться исключительно законных путей.

По мнению Колганова, реализация данной идеи может создать дополнительные риски социальной напряженности и спровоцировать противоправное поведение.

"Таким образом, введение подобной нормы, скорее всего, породит больше социальных проблем, чем решит существующих", – отметил он.

Кроме того, эксперт уточнил, что в современных экономических реалиях он не видит смысла в борьбе с теми, кто не занимается общественно полезным трудом.

"Люди либо работают, либо существуют за чей-то счет. Если такая возможность им предоставлена – значит, это следствие их личных отношений. Вмешиваться в эту сферу и навязывать обязательность труда в современном обществе, на мой взгляд, излишне", – пояснил Колганов.

При этом даже в советское время, когда подобная норма могла бы казаться более обоснованной, к лишению социальной пенсии тунеядцев не прибегали, напомнил эксперт.