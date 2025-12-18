Депутат Чаплин: при покупке дачи зимой можно не заметить скрытые проблемы

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

При покупке дачи зимой можно не заметить серьезные скрытые проблемы участка и самого строения. Под снегом могут остаться критичные дефекты – просадка грунта или подтопление территории, заявил RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, в зимний период невозможно оценить реальное состояние придомового ландшафта, наличие старых или ненужных построек. Кроме того, границы участка можно не увидеть из-за снежного покрова.

"Кроме того, сложно объективно оценить состояние инженерных систем и жилых помещений. Водопровод и канализация, не рассчитанные на морозы, могли уже выйти из строя, но это станет очевидно только весной – при попытке запуска", – сказал депутат.

Он уточнил, что морозы и снег маскируют проблемы с кровлей и качество утепления стен и окон – в пустующем и промороженном здании сложно почувствовать, насколько оно пригодно для комфортного проживания в теплый сезон.

Чаплин также напомнил о проверке документов на землю и постройки. Покупателю нужно убедиться, что продавец – законный владелец, а в свидетельстве о праве собственности или в выписке из Единого государственного реестра недвижимости нет ограничений или обременений. Особенно важно проверить, не находится ли участок в границах земель лесного фонда или под арестом, подчеркнул парламентарий.

"Никогда не покупайте дачу, только увидев фотографии в интернете. Приезжайте на место, обойдите все границы участка, проверьте, нет ли спорных межевых знаков. Поговорите с будущими соседями. Они часто могут сообщить важные детали, которые скрывает продавец, например о регулярных подтоплениях или других проблемах", – добавил собеседник издания.

Помимо этого, он рекомендовал обратить внимание на коммуникации. Покупателю следует выяснить, как обстоят дела с электричеством, водой и газом. Наличие столба линии электропередачи на участке еще не значит, что к нему подключен свет. Необходимо потребовать документальное подтверждение технических условий на подключение, пояснил Чаплин.

Говоря о переводе денег, депутат указал, что вся предоплата должна проходить только через банковскую ячейку с условием выдачи средств продавцу только после полной регистрации перехода права собственности к покупателю.

"Никаких наличных расчетов до регистрации сделки быть не должно. Это главное правило безопасности", – резюмировал председатель Союза дачников Подмосковья.

Ранее юрист Србуи Манджиева рассказала, что на дачном участке можно построить садовый домик, жилой дом, гараж, баню и другие хозяйственные постройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности. Однако такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские и рестораны, нельзя возводить на участке, если земля не вынесена в зону коммерции.