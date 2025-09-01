Россиянам запретили продавать садовые участки отдельно от домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России вступил в силу запрет на продажу садовых и огородных участков отдельно от расположенных на них домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, собственники участков не могут отчуждать их отдельно от жилых и садовых домов, хозпостроек и гаражей.

Также закон запрещает формировать территории садоводства и огородничества на сельскохозяйственных участках и землях населенных пунктов в границах территориальных зон, где не допускается ведение садоводства для собственных нужд.

Кроме того, в документе указывается, что в инфраструктуру садоводческих участков могут входить различные хозпостройки, включая сараи, бани, теплицы, навесы и колодцы. При этом к ним не относятся погребы и другие строения, являющиеся частями домов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков на территории России бороться с борщевиком и другими опасными видами растений.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что владельцы земель и обладатели публичного сервитута отныне ответственны за распространение вредоносных растений на своем участке.

