Эксперт Галкин: обрезка деревьев – важный этап подготовки дачного участка к холодам

Фото: depositphotos/.shock

Одним из ключевых этапов подготовки дачного участка к холодам является обрезка деревьев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта в области бытовой и садовой техники Александра Галкина.

По его словам, обрезка позволяет растениям легче переносить морозы. Владельцам участков стоит удалять сухие, поврежденные и больные ветви, чтобы снизить риск распространения инфекций и вредителей. Процедуру рекомендуется проводить после опадения листвы, но до устойчивых заморозков.

Кроме того, важно подготовить почву участка к следующему сезону. Осенняя культивация существенно облегчит работу весной, так как потом потребуется меньше усилий при предпосевной обработке. Это также поможет избавиться от сорняков и вредителей.

Как добавил Галкин, садовая техника в том числе требует подготовки к зиме. Ее нужно тщательно очищать от земли и растительных остатков, а режущие и вращающиеся элементы из металла покрывать тонким слоем масла или специальной смазки для защиты от коррозии.

Владельцам загородных домов эксперт рекомендовал хранить оборудование в сухом проветриваемом помещении с плюсовой температурой.

"Для бензиновой садовой техники подготовку начинают с полного слива топлива, так как за зиму оно теряет свои свойства и образует смолистые отложения, которые забивают топливную систему", – пояснил Галкин, подчеркнув, что после нужно запустить двигатель вхолостую и выжечь возможные остатки топлива.

Помимо прочего, он посоветовал заранее подготовить список запчастей и расходников для приобретения в межсезонье. Это поможет избежать лишних трат и сэкономит время весной.

