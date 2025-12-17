Депутат Свищев: задержание тренера "Зенита" Семака в Мюнхене вызывает недоумение

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Задержание главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака и его супруги Анны в аэропорту Мюнхена вызывает недоумение. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев изданию "Спорт-Экспресс".

По словам депутата, сегодня все, что связано с российскими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели санкции против РФ.

"Нужно очень аккуратно соблюдать те нормы и ограничения, которые на сегодняшний день действуют. Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками", – добавил Свищев.

Семака задержали в аэропорту Мюнхена, а затем оштрафовали за нарушение правил вывоза товаров из стран Европы. Его супруга Анна рассказала, что они находились в Германии по медицинским вопросам и перед вылетом обратно решили оформить tax free.

Семак отметила, что сотрудники аэропорта сначала вели себя доброжелательно, однако затем их обязали выплатить крупный штраф за приобретенные вещи, которые также были конфискованы. При этом пара потеряла и билеты.