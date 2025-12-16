Главный тренер "Зенита" Семак был задержан в аэропорту Мюнхена

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Роман Киташов

Главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака задержали в аэропорту Мюнхена, а затем оштрафовали за нарушение правил вывоза товаров из стран Европы, сообщила в своем телеграм-канале его жена Анна Семак.

По ее словам, они находились в Мюнхене по медицинским вопросам и перед вылетом обратно решили оформить tax free. Семак отметила, что сотрудники аэропорта сначала вели себя доброжелательно.

"Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом "маленькой проблемы", уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане. Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности", – написала жена тренера.

В итоге, как утверждает Семак, их обязали выплатить крупный штраф за приобретенные вещи, которые также были конфискованы. При этом пара потеряла и билеты.

Семак пояснила, что, согласно новым правилам, гражданам России запрещено вывозить из Европы товары стоимостью более 300 евро за одну единицу.

