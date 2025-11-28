Форма поиска по сайту

28 ноября, 11:17

Происшествия

Контрабанда ювелирных изделий на 6 млн рублей пресечена в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у иностранного гражданина незадекларированные ювелирные изделия на 6 миллионов рублей, которые он планировал передать третьему лицу по просьбе знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, мужчина летел в Москву из Пекина. Контрабанду выявили во время выборочного контроля, когда он проходил через "зеленый" коридор.

"В карманах куртки и брюк у него находились два браслета и кольцо VCA, два кольца Bvlgari, цепочка с кулоном Graff, сертификаты на изделия, а также серьги с прозрачными камнями", – рассказали в таможенной службе.

После проведения экспертизы стало известно, что украшения являются подлинными, они изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб. Также на ювелирных изделиях присутствуют вставки из бриллиантов, бирюзы и малахита.

Против мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегических материалов. По данной статье ему может грозить до 5 лет заключения либо штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными часами Rolex за 12 миллионов рублей. В ее багаже также была найдена фирменная коробка и сертификаты. По ее словам, часы принадлежат ее супругу, который занимается коллекционированием. Данное изделие из платины 950-й пробы с бриллиантами предназначалось для перепродажи.

