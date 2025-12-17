Глава аппарата Белого дома Уайлз заявила, что у Трампа "характер алкоголика"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair сообщила, что американский президент Дональд Трамп обладает "характером алкоголика".

Уайлз пояснила, что под такой характеристикой имеет в виду поведение Трампа, когда тот "действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не может сделать".

В интервью Vanity Fair Уайлз рассказала о многих аспектах работы администрации США, а также раскритиковала ряд высокопоставленных чиновников. После публикации материала глава аппарата Белого дома обвинила издание в игнорировании контекста и выборочном цитировании ее слов.

Ранее Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC в связи с искажением его речи в программе Panorama. Лидер США потребовал от корпорации 5 миллиардов долларов по делу о клевете.

BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно сфальсифицировала слова американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.