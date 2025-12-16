Форма поиска по сайту

16 декабря, 23:19

Сийярто предрек крах европейской экономики при конфискации активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Конфискация замороженных российских активов может повлечь за собой крах экономики Евросоюза. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в программе "Час правды".

"Российский национальный банк хранит активы и средства в Бельгии. Совершенно очевидно, что если эти резервы будут конфискованы Евросоюзом, то исчезнет глобальное доверие к бельгийскому, а через него и ко всему финансовому рынку ЕС", – приводит РИА Новости слова дипломата.

В свою очередь, потеря доверия к европейской инвестиционной среде приведет к краху европейской экономики, добавил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Евросоюз будет распоряжаться замороженными российскими активами, то это, по сути, станет объявлением войны. Он указал, что изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа.

Россия вернет себе замороженные активы, а Евросоюзу придется заплатить по счетам Украины, заявил, в свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, ЕС знает, что использование активов без согласия Центробанка РФ незаконно и подрывает резервную систему, созданную США.

Премьер Венгрии Орбан пригрозил ЕС судом в случае решения конфисковать российские активы

