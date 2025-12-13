Орбан заявил, что использование ЕС активов РФ станет объявлением войны

Фото: kremlin.ru

Если Евросоюз будет распоряжаться замороженными российскими активами, то это, по сути, станет объявлением войны. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа", – процитировал его в соцсети X госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России. Согласно плану Еврокомиссии, данный шаг – первый этап для экспроприации активов. Вопрос об использовании российских активов для финансирования Украины должен быть рассмотрен и утвержден на предстоящем саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение не возвращать России замороженные активы, пока в ЕС "сохраняется риск ухудшения экономической ситуации". Таким образом, Европа может не вернуть средства даже после окончания конфликта на Украине.

