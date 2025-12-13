Фото: depositphotos/labrador

Решение Евросоюза о бессрочном блокировании активов России направлено на саботирование мира. Об этом в беседе с ТАСС рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, действия ЕС являются незаконными, это кража. Он также подчеркнул, что Франции необходимо отказаться от данного решения по ряду причин, в том числе из-за того, что у страны есть большие долги в Euroclear. Филиппо выступил за разморозку средств и возобновление диалога с Россией.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России. Согласно плану Еврокомиссии, данный шаг – первый этап для экспроприации активов. Вопрос об использовании российских активов для финансирования Украины должен быть рассмотрен и утвержден на предстоящем саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение не возвращать России замороженные активы, пока в ЕС "сохраняется риск ухудшения экономической ситуации". Таким образом, Европа может не вернуть средства даже после окончания конфликта на Украине.

