Бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Это подтверждает опрос сервиса "Авито Работа", в котором поучаствовали свыше 10 тысяч человек, сообщает "Радио 1".

По данным исследования, 44% опрошенных финансово поддерживают близких, еще 38% сказали, что полностью содержат семью из двух и более человек. Чаще всего так отвечали работники сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51% соответственно). В разрезе городов можно отметить жителей Челябинска, Самары, Красноярска и Новосибирска.

Также респонденты рассказали, как быстро они стали финансово независимыми. У 70% опрошенных это произошло в возрасте 18–25 лет, еще 15% начали зарабатывать первые деньги в 15–17 лет. При этом, самостоятельно обеспечивать себя до 20 лет начали большинство опрошенных жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, Казани и Перми.

Быстрее всех финансово независимыми становятся в равной степени работники сфер автомобильного бизнеса, логистики и торговли (63%), строительства (62%) и сельского хозяйства (59%).

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне увольняются с работы из-за отсутствия профессионального развития. Также среди опрошенных были популярны такие ответы, как низкая зарплата, эмоциональное или профессиональное выгорание, отсутствие карьерного роста, напряженные отношения с руководителем, желание сменить сферу деятельности компании, желание сменить профессию.

Подработку в России чаще всего ищут в сфере строительства, транспорта и IT – опрос