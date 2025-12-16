Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 22:23

Транспорт

Остановки трамваев № 5 и 50 изменились в районе Российского университета транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 16 декабря введены изменения в работе остановок в районе Российского университета транспорта – РУТ (МИИТ) для трамваев № 5 и 50, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Действующая остановка "МИИТ" для трамвая № 50 получила название "Главный корпус МИИТ". Кроме того, на улице Образцова введена новая остановка "МИИТ". Остановка "Дворец культуры МИИТ" в сторону улицы Образцова, в свою очередь, перенесена на бывшую остановку электробуса с510.

Кроме того, остановка "Минаевский переулок" в сторону улицы Образцова перенесена за перекресток и находится на месте прежней остановки "ДК МИИТ". Также можно воспользоваться остановкой "Тихвинский переулок".

В ведомстве напомнили, что с 17 декабря свою работу прекратят маршруты трамвая № 9 и электробуса № с510.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Помимо этого, с 16 декабря начал работу новый трамвайный маршрут № 5. Он проходит от метро "Рижская" через Трифоновскую улицу, МИИТ, Новосущевский и Минаевский переулки, а также Тихвинскую улицу, улицу Палиху и Лесную улицу до метро "Белорусская" и Белорусского вокзала.

"Теперь в РУТ (МИИТ) и МОНИКИ можно удобно и быстро доехать на трамвае", – подчеркнули в Дептрансе.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее Сергей Собянин открыл вторую в России трамвайную линию без контактной сети и с вагонами на автономном ходу. Он указал на то, что транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч москвичей. Также будет установлена связь между двумя транспортными узлами.

Новый участок трамвайных путей интегрирован в действующую сеть, а на пересечении улиц Трифоновской и Образцова было обновлено 3 стрелочных перевода. Во время обустройства трамвайной линии применялась технология бесшумной укладки рельсов, что позволит трамваям двигаться тихо и плавно.

"Новости дня": на Трифоновской улице открыта новая трамвайная линия

Читайте также


транспортгород

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика