Остановки трамваев № 5 и 50 изменились в районе Российского университета транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 16 декабря введены изменения в работе остановок в районе Российского университета транспорта – РУТ (МИИТ) для трамваев № 5 и 50, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Действующая остановка "МИИТ" для трамвая № 50 получила название "Главный корпус МИИТ". Кроме того, на улице Образцова введена новая остановка "МИИТ". Остановка "Дворец культуры МИИТ" в сторону улицы Образцова, в свою очередь, перенесена на бывшую остановку электробуса с510.

Кроме того, остановка "Минаевский переулок" в сторону улицы Образцова перенесена за перекресток и находится на месте прежней остановки "ДК МИИТ". Также можно воспользоваться остановкой "Тихвинский переулок".

В ведомстве напомнили, что с 17 декабря свою работу прекратят маршруты трамвая № 9 и электробуса № с510.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Помимо этого, с 16 декабря начал работу новый трамвайный маршрут № 5. Он проходит от метро "Рижская" через Трифоновскую улицу, МИИТ, Новосущевский и Минаевский переулки, а также Тихвинскую улицу, улицу Палиху и Лесную улицу до метро "Белорусская" и Белорусского вокзала.

"Теперь в РУТ (МИИТ) и МОНИКИ можно удобно и быстро доехать на трамвае", – подчеркнули в Дептрансе.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее Сергей Собянин открыл вторую в России трамвайную линию без контактной сети и с вагонами на автономном ходу. Он указал на то, что транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч москвичей. Также будет установлена связь между двумя транспортными узлами.

Новый участок трамвайных путей интегрирован в действующую сеть, а на пересечении улиц Трифоновской и Образцова было обновлено 3 стрелочных перевода. Во время обустройства трамвайной линии применялась технология бесшумной укладки рельсов, что позволит трамваям двигаться тихо и плавно.

